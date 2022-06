Silaturahmi Astra Financial Bersama Pimpinan Media, Ada Banyak Hal Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Astra Financial menggelar bincang ramah tamah dalam acara silaturahmi pimpinan media di Shangri La Hotel, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (22/6).

Pada pertemuan tersebut pimpinan media yang hadir mendapatkan sambutan hangat dari Director In Charge Astra Financial Suparno Djasmin beserta jajaran Direksi Astra Financial lainnya.

Suparno Djasmin menceritakan bagaimana perjuangan Astra Financial ketika merasakan dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup panjang.

Walakin, dampak tersebut sedikit berkurang melalui berbagai kebijakan pemerintah yang berhasil melakukan pemulihan ekonomi nasional.

"Bisnis kami memang terdampak pandemi Covid-19, walaupun sudah perlahan pulih tapi belum bisa sama dengan kondisi sebelumnya," ujar Suparno.

Kemudian, mewakili undangan yang hadir, Penasihat Forum Pemred Kemal E. Gani sangat mengapresiasi dan menyambut hangat adanya silaturahmi Astra Financial bersama pemimpin media.

Kemal Gani juga menyampaikan harapan agar Astra Financial terus berkembang, salah satunya dalam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap Astra Financial dapat terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang sangat dirasakan masyarakat," ungkapnya.