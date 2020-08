Singkirkan Blazers, Lakers Tembus Semifinal Wilayah Barat NBA

jpnn.com, ORLANDO - LA Lakers akhirnya memastikan satu tempat di semifinal Wilayah Barat usai menyingkirkan Portland Trail Blazers 4-1 di babak pertama NBA Playoffs.

Anthony Davis mencetak 43 poin dan LeBron James menambah 36 untuk memimpin Lakers menang 131-122 atas Blazers pada gim kelima, Minggu (30/8) siang WIB.

Kemenangan 4-1 itu membawa Lakers ke semifinal Wilayah Barat dan akan menghadapi pemenang antara Houston Rockets dan Oklahoma City Thunder yang hingga gim kelima Rockets unggul 3-2.

Menurut statistik yang dilansir laman resmi NBA, Davis sukses melakukan 14 dari 18 tembakan dan mengumpulkan sembilan rebound, sementara James sukses membuat 14 dari 19 tembakan dan mencatat 10 rebound dan 10 assist untuk meningkatkan rekor playoff NBA-nya menjadi 30 poin, dan catatan triple-double menjadi 13.

