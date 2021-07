SUN Energy Gelar Diskusi Daring tentang Konsep Smart City

jpnn.com, JAKARTA - PT Surya Utama Nuansa (SUN Energy) mengadakan diskusi daring tentang konsep Smart City, yang telah diadopsi oleh Kota Jakarta, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi energi bersih.

Diskusi kali ini fokus terhadap dua pilar, yaitu smart environment dan smart living, yang berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi bersih, dan ramah lingkungan dalam usaha membangun kota berkelanjutan.

“Dalam mengembangkan Jakarta Smart City, pemerintah DKI Jakarta berfokus untuk mengembangkan ekosistem kolaborasi. Pemerintah DKI Jakarta berperan sebagai collaborator dan dibutuhkan juga dukungan dari para warga DKI Jakarta sebagai co-creator," ujar Direktur dari Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha.

Saat ini, sambung Yudhistira, kami sedang membangun pandemic proof city dengan harapan dapat meningkatkan kualitas standar kesehatan di DKI Jakarta.

"Bagaimana kami bisa menyediakan basic services yang berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menjadi advanced city. Pandemi ini juga merubah sikap masyarakat, untuk itu masyarakat diminta berperan serta aktif dalam mewujudkan lingkungan hijau dengan memanfaatkan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan,” tutur Yudhistira.

Ignesjz Kemalawarta, selaku Head of Governance and Sustainability of Sinar Mas Land, mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi smart energy.

Untuk menurunkan emisi karbon, Sinar Mas Land mengupayakan efisiensi energi melalui implementasi bangunan hijau, penggunaan material konstruksi rendah emisi karbon, serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, yaitu matahari di setiap bangunan, baik itu perumahan, bangunan komersil, pusat perbelanjaan, hingga gedung perkantoran.

“Fokus utama kami saat ini adalah manajemen energi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber energi fosil di bangunan, sektor transportasi, dan sektor lainnya yang kami miliki. Kami sadar bahwa energi berperan secara signifikan dalam kegiatan operasional,” jelas Ignesjz.