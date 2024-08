Tampil Beda, Bethsaida Hospital Benahi Sejumlah Fasilitas dan Layanan

jpnn.com, TANGERANG - Bethsaida Hospital Gading Serpong melakukan beragam upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Selain penampilan baru atau New Look of Bethsaida Hospital yang sudah diluncurkan sebelumnya, kini rumah sakit ini kembali mempercantik sejumlah area pelayanan.

"Kami lakukan penyempurnaan mulai dari medical check up, poliklinik rawat jalan, rehabilitasi medik dan juga farmasi agar pasien makin nyaman," kata dr. Pitono Yap, Direktur Bethsaida Hospital, Jumat (2/8).

Ini merupakan tahap kedua dari peningkatan fasilitas yang sudah diluncurkan sebelumnya. Hal itu diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpusat.

Pada April 2024,Bethsaida Hospital Gading Serpong membenahi sejumlah layanan dan fasilitas, yaitu area Main Lobby, VIP Lounge, Center of Excellence, Dental Center, Emergency & Heart Attack Center, Women’s Health Center, serta Heart & Vascular Center yang akan mulai beroperasi pada Agustus 2024 ini.

Juga pengadaan alat-alat medis canggih yang dilengkapi dengan teknologi Kecerdasan Buatan (AI).

"Komitmen kami untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dengan melengkapi layanan, didukung peralatan medis mutakhir, tenaga medis, serta fasilitas kesehatan lainnya," ucapnya.

Dengan inovasi dan penyempurnaan layanan yang telah dilakukan, Bethsaida Hospital menghadirkan pusat layanan unggulan seputar kehamilan dan kesehatan wanita yakni Women’s Health Center. Solusi seputar layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah, Heart & Vascular Center, yang didukung dengan peralatan medis terkini.