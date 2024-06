Teh Pucuk Harum jadi Official Tea Partner Europhoria Piala Eropa 2024

jpnn.com, JAKARTA - Teh Pucuk Harum turut menyemarakkan perhelatan Europhoria Piala Eropa 2024, sebagai official tea partner siaran channel MNC Media.

Europhoria Piala Eropa 2024 ini akan berlangsung pada 15 Juni hingga 15 Juli 2024 mendatang.

Sebanyak 24 tim terbaik Eropa akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara.

“MNC Group sebagai official broadcaster akan menyiarkan langsung turnamen ini melalui berbagai channel MNC Media. Kami yakin, Europhoria Piala Eropa 2024 akan seru, apalagi dengan hadirnya official tea partner kami, Teh Pucuk Harum. Kami memilih Teh Pucuk Harum sebagai official tea partner dari Europhoria Piala Eropa 2024,” buka Firdauzi Saksono selaku Marketing Director MNC.

Berbagai kriteria diberikan untuk menilai teh terbaik yang akan menemani dan menambah keseruan tayangan ini.

“Berdasarkan hasil seleksi kami, Teh Pucuk Harum merupakan teh yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena kualitasnya dan rasanya yang lebih segar sehingga pas menjadi teman nobar yang seru,” kata Firdauzi.

Sebagai market leader teh dalam kemasan nomor satu di Indonesia yang digemari masyarakat, kesegaran Teh Pucuk Harum akan menemani pecinta sepakbola tanah air di setiap tayangan Europhoria Piala Eropa 2024 di berbagai channel MNC Media.

“Kami yakin atas pilihan kami dalam menjadikan Teh Pucuk Harum sebagai official tea partner sangatlah tepat, mengingat Teh Pucuk Harum memiliki segmen konsumen yaitu anak muda, yang sama seperti profil penonton dari Europhoria Piala Eropa 2024," ucap Firdauzi.