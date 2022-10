The Range Manjakan Golfer dengan Konsep Golf Entertaiment

jpnn.com, JAKARTA - Olahraga golf makin bisa dijangkau semua kalangan dengan kehadiran The Range. The Range yang berkonsep sebagai sebuah kawasan golf entertainment (golftainment) pertama di Indonesia berlokasi di Damai Indah Golf, PIK Course.

Hal tersebut menjadi tempat olahraga sekaligus rekreasi bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Direktur Utama PT Damai Indah Golf saat acara grand launching The Range, Minggu (23/10), Budiarsa Sastrawinata mengaku sengaja menyiapkan tempat seperti itu untuk bisa mengenalkan olahraga golf ke semua kalangan.

Diharapkan juga dengan adanya fasilitas lengkap di tempat golf bisa memudahkan golfer untuk bisa menikmati kegiatan positif lainnya.

“The Range merupakan fasilitas driving range golf yg dilengkapi dengan teknologi terkini dari Inggris, dilengkapi dengan beraneka entertainment, retail dan restaurant."

“Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan senior dapat menikmati fasilitas yang tersedia di sini. Kami berharap tempat ini menjadi pilihan baru bagi siapa saja untuk dapat menikmati quality time dengan kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan” kata Budiarsa dalam rilis tertulis.

Budiarsa menjelaskan bahwa kehadiran The Range diharapkan turut meramaikan pariwisata Indonesia, dimana tempat ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara.

The Range berkolaborasi dengan Bank Mandiri dalam menjalankan berbagai program. Kawasan ini memiliki keunikan yang dilengkapi dengan fasilitas istimewa yang berbeda dengan kawasan rekreasi dan olahraga lainnya di Indonesia, menggabungkan kegiatan indoor dan outdoor yaitu Driving range dengan tehnologi inrange, 18 holes mini golf, indoor-outdoor restaurant, one stop shopping perlengkapan golf.