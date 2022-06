Trailer Pengabdi Setan 2: Communion Diluncurkan, Lebih Mencekam dan Penuh Kejutan

jpnn.com, JAKARTA - Lima tahun setelah kesuksesan film pertama, Pengabdi Setan kembali lagi dengan sekuel yang diberi judul Pengabdi Setan 2: Communion.

Sekuel tersebut kembali digarap oleh sutradara kondang Joko Anwar.

Pengabdi Setan 2: Communion diproduksi oleh Rapi Films, bekerja sama dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, and Legacy Pictures.

Menjelang beredar di bioskop, tim produksi meluncurkan trailer yang menjanjikan kelanjutan cerita dari film pertama

Para pemeran utama dipastikan kembali seperti Tara Basro, Bront Palarae, Endy Arfian, Nasar Anuz, Egi Fedly, Ayu Laksmi dengan tambahan bintang muda maupun senior seperti Muzakki Ramdhan, Fatih Unru, Ratu Felisha, Jourdy Pranata, Kiki Narendra, Nafiza

Fatia Rani, dan Iqbal Sulaiman.

Beberapa pemeran lainnya juga akan segera diumumkan.

Baca Juga: Luna Maya Takut Tanding Tinju Lawan Nikita Mirzani

"Saya sangat tidak sabar untuk menayangkan lanjutan dari Pengabdi Setan ini. Akan banyak kejutan," kata Joko Anwar.

Menurut Joko Anwar, Pengabdi Setan 2: Communion hadir dengan latar cerita di sebuah rumah susun.