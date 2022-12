UPJ Tuan Rumah Tiga Konferensi International Lintas 4 Benua

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) menjadi tuan rumah tiga konferensi internasional sekaligus.

Rangkaian konferensi internasional ini merupakan kerja sama UPJ dengan Asian Society for Research in Engineering Sciences (ASRES) tahun 2022 yang terdiri dari rangkain tiga konferensi international besar, yaitu 7th Business-Management-Economics-Social Sciences-Humanities (BMESH).

Kemudian, 7th World Congress on Engineering and Application (WCEA), dan 7th International Conference on Intelligent Technologies (ICIT). Semuanya akan digelar secara hybrid di kampus UPJ di kawasan Bintaro Jaya tanggal 16-18 Desember 2022.

Presiden UPJ Ir. Frans Sunito mengatakan peserta adalah para peneliti muda dari 4 benua. Konferensi internasional ASRES 2022 ini menjembatani kerja sama peneliti bidang bisnis, manajemen, ekonomi, sosial, teknik dan teknologi yang berasal dari berbagai universitas di benua Asia, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa dan Afrika.

Delegasi konferensi internasional ASRES 2022 sudah mulai berdatangan di Universitas Pembangunan Jaya.

"Prof. Ciro Rodriguez Rodriguez dari National University of San Marcos, Peru ikut berperan sebagai co-Chair dalam konferensi ASRES sekaligus memberikan sambutan kepada peserta konferensi," kata Frans Sunito dalam keterangannya, Kamis (15/12)

Sementara itu, Prof. Ciro Rodriguez Rodriguez berharap setelah adanya pertemuan ini ke depannya bisa terjalin hubungan kerja sama dalam berbagai bidang kegiatan dengan UPJ.

Lebih lanjut dikatakan Frans, Fakultas Humaniora dan Bisnis UPJ menjadi inisiator kolaborasi. Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis UPJ Clara Evi C. Citraningtyas, Ph.D., adalah salah satu inisiator dari kolaborasi.