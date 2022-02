Wujudkan Zero ODOL pada 2023, Kemenhub Perkuat Sinergi dengan Instansi Terkait

jpnn.com, BANYUWANGI - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat sejak 2017 terus bersinergi dengan instansi dan lembaga terkait untuk mewujudkan Indonesia zero truk over dimension over loading (ODOL) pada 2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya telah melakukan upaya untuk mencapai target tersebut.

''Pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada pengusaha maupun pemilik angkutan barang agar segera menormalisasi kendaraannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Dirjen Budi.

Menurut dia, permasalahan truk ODOL ini perlu segera ditangani. Berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR, setiap tahun negara rugi sekitar Rp 43 triliun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk ODOL.

''Dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur lain,” kata Budi.

Karena itu, Ditjen Perhubungan Darat menormalisasi 1.500 kendaraan ODOL seperti truk dan dump truck secara bertahap. Normalisasi ini terlaksana atas inisiasi para operator angkutan barang di Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga: Kemenhub Sebut RI Menerima Manfaat Lebih Besar dari Perjanjian FIR dengan Singapura

Kegiatan tersebut dilakukan secara simbolis di Waduk Sidodadi Glenmore dan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin (7/2).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik kegiatan ini karena menyangkut keselamatan.