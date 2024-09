3 Band Taiwan yang Wajib Disaksikan di AXEAN Festival 2024

jpnn.com, JAKARTA - Tiga band terkenal dari Taiwan yakni The Chairs, The Dinosaur’s Skin, dan I’mdifficult akan menjalani debut penampilan di Indonesia.

Ketiga grup tersebut bakal tampil dalam AXEAN Festival 2024, ajang musik regional se-Asia Tenggara dan Asia Timur yang digelar di Jimbaran Hub, Bali pada 28 hingga 29 September 2024.

The Chairs merupakan trio asal Taichung yang pernah memenangkan penghargaan bergengsi Golden Melody Award pada 2019 lewat album Lovely Sunday.

Saat ini, The Chairs menjadi salah satu band paling populer di Taiwan dan telah menggelar tur di berbagai negara seperti Jepang, Tiongkok, Australia, dan Singapura tahun lalu, sebelum memulai tur di Tiongkok tahun ini untuk album terbaru The Great Escape Of Our Time.

Pada 2023, The Chairs juga tampil di acara JADED yang dikurasi di SXSW di Austin, Texas, bersama dengan artis Asia terkenal lainnya seperti Balming Tiger, 9m88, dan Tohji.

Selanjutnya, The Dinosaur’s Skin merupakan duet misterius yang dibentuk oleh dinosaurus Trex dan Triceratops dari periode Kapur 65 juta tahun lalu.

Bertahan dari kepunahan massal dan melakukan perjalanan melalui wormhole ke Taipei modern, keduanya sekarang membuat lagu untuk mengenang teman-teman mereka yang hilang.