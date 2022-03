Keren! Isyana Sarasvati Jadi Karakter Gim Free Fire di Video Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati berkolaborasi dengan gim Free Fire membuat musik video berkonsep Battle in Style.

Battle In Style merupakan kampanye global yang diprakarsai oleh Garena untuk Free Fire.

Video musik itu dibuat untuk menginspirasi para pemain agar tetap berpikir positif dan bersenang-senang, bahkan saat menghadapi tantangan dalam hidup.

Dalam video tersebut, Isyana Sarasvati diperlihatkan sebagai salah satu karakter Free Fire di medan tempur.

Selain garapan gambar yang apik, musik yang diaransemen oleh Isyana Sarasvati sendiri ini menjadi nyawa kolaborasi tersebut.

Sebelumnya, Isyana Sarasvati didapuk menjadi Diva Free Fire dan aktif bermain game mobile survival ini dengan beberapa pemain profesional dan content creator.

Dia mengungkapkan rasa bahagianya bisa merilis video musik itu melalui akunnya di Instagram.

“So pleased to be part of this project and to be given the chance to re-arrange the @freefirebgid jingle according to my style! Enjoy!" tulis Isyana, dikutip pada Kamis (17/3).