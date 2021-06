Label Rekaman Belanda Bidik Produser Musik Elektronik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Iceperience memastikan akan kembali menggelar Electronic Music Producer Contest (EMPC) tahun ini. Ajang kontestasi produser musik elektronic edisi ketiga ini akan berkolaborasi dengan SPINNIN Records, label rekaman ternama asal Belanda.

Pemenang utama EMPC 2021 bakal mendapatkan kesempatan merilis karya musik di bawah label yang telah melahirkan musikus ternama, seperti Martin Garrix, Calvin Harris, Marshmello, Dj Snake dan Diplo.

Proses scouting dan tahapan penjurian EMPC 2021 juga melibatkan sejumlah nama-nama tenar di skena musik elektronik Indonesia. Mereka adalah Winky Wiryawan, Jevin Julian, serta Christian Rijanto.

Perwakilan Iceperience Diosaputro mengatakan bahwa penyelenggaraan EMPC 2021 masih konsisten menyuarakan #localICEMovement terhadap kemajuan industri musik elektronik di Tanah Air.

"Kami ingin mengedukasi para talenta muda Indonesia dalam menghasilkan karya musik berkualitas dunia sehingga dapat memperkuat ekosistem musik elektronik tanah air dan mampu berkiprah di level internasional," kata Diosaputra dalam keterangan tertulis, Senin (14/6).

EMPC perdana melahirkan Doci yang kemudian berkolaborasi dengan Sean Miyashiro & Devinta Trista merilis Say La Vie di bawah bendera 88rising.

Pada EMPC 2020 giliran Tebedayeng menyabet juara utama dengan karyanya Let You Go, hasil kolaborasi dengan Rayray, DJ dan produser dari Taiwan di bawah naungan record label Barong Family.

Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan SPINNIN Records menjadi benang merah penyelenggaraan EMPC setelah dua edisi sebelumnya menggandeng 88rising dan Barong Family.