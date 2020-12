Lagi, SAKIP Desa Sumedang Raih Penghargaan, Sabet Innovative Government Program Of The Year

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang kembali menorehkan prestasi di level nasional.

Berkat Inovasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Desa, Pemkab Sumedang meraih penghargaan Innovative Government Program Of The Year dalam ajang Masketeer Editor's Choice Award 2020 yang diselenggarakan oleh Markplus.inc.

Penghargaan tersebut diserahkan Founder and Chairman Marketeer Inc Hermawan Kartawijaya kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Eighty Eight, Jalan Casablanca Raya, Jakarta, Jumat (18/12).

Marketeer Editor Choice Award (MECA) 2020 ini merupakan penghargaan bagi perusahaan atau brand di Indonesia yang mampu melakukan terobosan strategi pemasaran yang tidak biasa dalam kondisi apa pun.

Ajang ini sudah memasuki tahun ketiga, meski di tengah kondisi pandemi covid-19 masih banyak perusahaan atau brand yang menjalankan aktivitas pemasaran secara kreatif dan enterpreneurial.

Founder and Chairman Marketeer Inc Hermawan Kartawijaya mengaku sangat mengapresiasi atas usulan yang diajukan oleh Pemkab Sumedang kaitan dengan inovasi SAKIP Desa.

Media sosial marketing, kata dia, penting dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan pengakuan publik atas prestasi yang diraih.

”Dalam sosial media marketing, advokasi adalah yang terpenting, orang lain memberi pengakuan kepada kita, bukan kita yang mengatakan bagus,” ujarnya.