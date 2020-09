Letjen Doni Beber Data Korban Covid-19: Didominasi Lansia & Penderita Komorbiditas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo menyatakan bahwa pihaknya memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok rentan di masa pandemi akibat virus corona jenis baru.

Menurut Doni, kalangan lansia, penderita komorbiditas, serta tenaga kesehatan merupakan kelompok rentan.

“Lansia yang usianya di atas 60 tahun angka kematiannya tinggi,” kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (21/9).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu juga menyodorkan data tentang penderita komorbiditas yang meninggal dunia akibat Covid-19. Angkanya di kisaran 80-85 persen.

Doni menjeelaskan, data di Jawa Timur menunjukkan 91,9 persen korban jiwa akibat Covid-19 merupakan penderita komorbiditas. "Yang tertinggi adalah mereka yang memiliki diabetes,” ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus TNI AD itu menambahkan, target kedua Satgas Covid-19 ialah menekan laju kasus baru, meningkatkan kesembuhan, dan menurunkan kematian.

Adapun target ketiganya ialah meningkatkan 3T, yakni testing (pengujian), tracing (pelacakan), serta treatmen (pengobatan).

Doni menuturkan, target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemeriksaan 30 ribu spesimen ribu per hari sudah terpenuhi. Namun, Indonesia belum mencapai target testing 1.000 spesimen per 1 juta penduduk setiap minggu sebagaimana target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).