Mahasiswa UI Siap Adu Strategi di Ajang Bisnis Bergengsi dari ICAEW

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam tim Gelora akan mewakili Indonesia dalam ajang ICAEW Indonesia Business Challenge 2023.

ICAEW Head of Indonesia Conny Siahaan mengatakan mahasiswa UI yang akan mewakili Indonesia merupakan jebolan kompetisi ICAEW Indonesia Business Challenge (IBC) 2023 yang diselenggarakan oleh The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

IBC adalah kompetisi tahunan yang berfokus pada sektor akuntansi dan merupakan wadah khusus untuk menampilkan potensi talenta muda tanah air yang berasal dari berbagai universitas terkemuka di seluruh Indonesia.

Dilangsungkan di Ayana MidPlaza, Jakarta, 30 Maret 2023, kompetisi itu melibatkan 15 tim dari 10 universitas terkemuka di Indonesia yang berasal dari wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Batam.

Setiap tim terdiri dari enam mahasiswa yang siap unjuk gigi dalam menampilkan ketajaman analisa bisnis dengan mempresentasikan rekomendasi terbaik dalam menangani sebuah kasus bisnis pada sektor keuangan.

Conny menyampaikan ICAEW Indonesia Business Challenge diciptakan beberapa tahun lalu sebagai platform khusus untuk memamerkan potensi talenta muda Indonesia.

“Kami percaya bahwa generasi pemimpin berikutnya akan berperan penting dalam membentuk perekonomian Indonesia, dan merupakan tugas kami untuk mendukung dan menyediakan wadah bagi mereka untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka," ungkap Conny dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Selasa (11/4).

Menurutnya lewat ICAEW IBC 2023, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga dalam mengembangkan sikap skeptisisme profesional mereka dan mengasah kemampuan strategis serta analitis mereka dalam menangani berbagai kasus yang muncul.