Miami Heat Petik Kemenangan Kedua dari Boston Celtics di Final Wilayah Timur NBA

jpnn.com, ORLANDO - Miami Heat untuk sementara unggul 2-0 (best of seven) atas Boston Celtics pada final Wilayah Timur NBA.

Heat meraih kemenangan kedua pada gim kedua di AdventHealth Arena, Florida, Jumat (18/9) pagi WIB dengan skor 106-101.

Goran Dragic menjadi pencetak poin terbanyak untuk Heat dengan sumbangan 25 poinnya, sedangkan Bam ADebayo mencetak 15 dari 21 poinnya pada kuarter ketiga.

Sebanyak enam pemain Miami mencatatkan dua digit, Duncan Robinson menambahi 18 poin, dan Jimmy Butler menyumbang 14 poin.

Kemba Walker bangkit dari keterpurukan untuk mencetak 23 poin yang menjadikannya pencetak poin terbanyak Celtics, sedangkan Jayson Tatum dan Jaylen Brown masing-masing mengemas 21 poin.

Gim ketiga akan dimainkan pada Minggu (20/9) pagi WIB.

Heat mengungguli Celtics 37-17 pada kuarter ketiga untuk memimpin 84-77 menjelang kuarter terakhir. Boston bangkit dengan laju 10-2 pada pertengahan kuarter keempat, menyamai skor menjadi 89-89 melalui poin sumbangan Brown saat waktu menyisakan 5:37.

Celtics mempertahankan momentum dan unggul lima bola, 94-89, melalui tembakan tiga poin Walkers saat waktu menyisakan 4:52.