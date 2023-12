Solar, Supershoes Pertama Ortuseight Hasil Kolaborasi dengan Andy Wibowo

jpnn.com, JAKARTA - Kabar hangat datang dari PT Vita Nova Atletik yang baru saja meluncurkan seri sepatu lari terbaru berkolaborasi dengan Andy Wibowo.

Jenama lokal kebanggaan Indonesia ini meluncurkan seri supershoes yang dinamakan Solar, sepatu lari pertama dengan teknologi foam Cirrostratus dibawah bendera olahraga Ortuseightrunning.

Seperti dikutip dari media sosial resmi @ortuseightrunning, “New Product Announcement! Introducing the latest addition to Ortuseight Running - Solar! We are super thrilled to share that #Ortuseightrunning dan @andy_wibowow successfully releasing Solar, our first ever supershoes inspired by Hermes’ fastest flying weapon, Talaria. Feel the lightness speeding throughout your soul!!!”

Memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan seri lari sebelumnya yang pernah dirilis membuat sepatu lari ini diyakini menjadi item release yang paling ditunggu oleh #TeamOrtuseight dan #Ortuseighrunners seluruh Indonesia.

Teknologi utama yang dimiliki sepatu ini antara lain inovasi yang dinamakan Cirrostratus, yaitu foam yang dibuat menggunakan material pebax dengan pengaturan hardness yang berbeda; foam bagian atas lebih empuk sementara foam bagian bawah lebih keras, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas.

Kemudian Solar juga memiliki carbon plate diantara kedua foam yang berfungsi untuk menciptakan propulsi tetap maksimal, serta bagian upper terbuat dari monomesh yang merupakan material super ringan, diklaim mampu mengeluarkan hawa panas dengan efektif dan efisien.

Desain outsole yang terinspirasi dari "Talaria", sandal bersayap yang dipakai oleh Dewa Hermes yang membuat Hermes dapat terbang dengan cepat, juga membuat seri ini terbilang unik.

“Konsep awal dari nama Solar merupakan input bersama dari Coach Andy, yang mana terinspirasi dari kekuatan matahari, dan nyatanya cocok dengan brand identity Ortuseight yaitu solar atau matahari,” tutur Octrisany D. Putra, perwakilan dari PT Vita Nova Atletik.