Taman Kota Peruri Jadi Jawaban Kebutuhan Masyarakat Untuk Ruang Terbuka Hijau 

jpnn.com, JAKARTA - Peruri kembali mengangkat lokalitas dengan cakupan yang lebih luas melalui pembangunan Kota Peruri, untuk menghidupkan kembali ‘spirit’ Kebayoran Baru sebagai Garden City.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengungkapkan Kota Peruri akan menjadi wajah baru dengan mengusung konsep pembangunan yang tidak masif melalui low density dan low rise development.

Di samping tetap membawa pelestarian nilai-nilai cagar budaya di antara konsep bangunan modern.

Kota Peruri memiliki lokasi yang sangat strategis dikelilingi dengan beberapa fasilitas public transportation, di antaranya terminal bus Blok M, halte bus Transjakarta dan stasiun MRT, sehingga menjadikan kawasan ini masuk ke dalam kawasan TOD (Transit Oriented Development).

"Kota Peruri ke depannya akan menjadi pusat aktivitas yang mendorong pengunjungnya untuk menggunakan transportasi publik guna mendukung pengurangan emisi," tutur Dwina Septiani Wijaya dalam konferensi pers dan groundbreaking Taman Kota Peruri, Jumat (13/10).

Kota Peruri merupakan sebuah kawasan terintegrasi yang terdiri dari 7 zona aktivitas yaitu Peruri Office, Heritage Fine Dining and Resto, Urban Park, Art and Creative Gallery, Food and Beverage, MICE, dan Commercial Office dengan mengusung 4 prinsip perencanaan yaitu inklusif, dinamis, otentik, dan adaptive-reuse.

Dwina memaparkan salah satu zona yang terdapat di Kota Peruri ialah Urban Park atau yang disebut Taman Kota Peruri.

Taman Kota Peruri menyumbang sebagian besar ruang terbuka hijau dengan total keseluruhan seluas 1,08 hektar yang akan menjadi salah satu sumber penghijauan di tengah Jakarta Selatan.