BKSAP Sebut Penanaman Pohon di DPR untuk Bumi yang Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan pihaknya bersama segenap pimpinan delegasi 'The 8th Parliamentary Speakers’ Summit (P20)' Indonesia 2022 melakukan penanaman pohon bertempat di Taman Energi DPR RI.

Putu mengungkapkan, gerakan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk mendorong, membangkitkan, dan menggaungkan semua pihak agar bumi lebih baik, bersih, dan hijau.

“Gerakan ini kami dorong untuk membangkitkan semua pihak dan kami gaungkan agar bumi lebih baik, lebih bersih dan lebih hijau sekaligus sebagai sebuah implementasi dari ungkapan bijak, the best time to plant a tree is 20 years ago but the second best time is right now,” ujar Putu seusai menghadiri 'Tree Planting to Commemorate P20 Indonesia 2022' di Taman Energi Surya DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10).

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut mengungkapkan DPR RI selaku tuan rumah P20 ingin menunjukkan Indonesia merupakan bangsa ramah yang betul-betul ingin mencarikan solusi yang baik terhadap tantangan global.

Selain itu, penanam pohon itu sebagai bentuk komitmen DPR RI bersama seluruh delegasi negara-negara P20 terhadap mitigasi dan penyelesaian climate change.

P20 disebut Putu sebagai momentum terbaik dalam menyosialisasikan untuk mengalihkan transisi energi dari energi fosil menuju energi berkelanjutan.

Tak hanya itu, Putu menyatakan DPR RI bersama segenap delegasi P20 terus berkomitmen dalam net zero energy menuju energi bersih.

Dia menuturkan DPR RI melakukan transisi penggunaan energi fosil menjadi tenaga surya dibuktikan melalui adanya pembangunan panel surya di Taman Energi yang bisa memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di Gedung DPR RI.