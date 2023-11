Libatkan 12 Kreator Lokal, Taiwan Berbagi Keindahan Formosa

jpnn.com, JAKARTA - Taiwan Tourism Bureau Indonesia sukses menjalin kerja sama dengan 12 orang seniman serta kreator asal Indonesia melalui platform TikTok dan Instagram.

Langkah itu berhasil membantu program promosi pariwisata dengan menghadirkan kampanye #KejarMobilTaiwan untuk meningkatkan minat menjadikan negara Taiwan sebagai destinasi wisata favorit.

Dengan mengerahkan lebih dari 300 mobil yang dihias dengan branding pariwisata Taiwan, masyarakat di sekitar Jabodetabek akan dapat melihat sekilas Taiwan melalui ilustrasi yang indah.

Masyarakat luas juga dapat dengan leluasa mengikuti kampanye giveaway berhadiah menarik yang diselenggarakan oleh akun media sosial Taiwan Tourism Administration ID.

Kampanye giveaway itu mendapatkan reaksi positif dari masyarakat Indonesia, terbukti hingga akhir tercatat sudah ada lebih dari 700 pendaftar, dan total jangkauan tembus 1,2 juta orang di Indonesia.

Masyarakat pun senang menggunakan tagar #KejarMobilTaiwan saat mengunggah karya visual seniman lokal tentang keindahan pariwisata Taiwan.

Kampanye #KejarMobilTaiwan berkolaborasi dengan KROOSYL, studio desain eksperimental asal Indonesia, menghadirkan dua karya desain visual lima seniman lokal asal Tangerang.

Karya visual yang menampilkan aspek alam, budaya, dan berbagai ikon modern Taiwan ini mengusung konsep 'Taiwan for Everyone' dan 'This is Taiwan'.