Perkenalkan Alat Broadcast Modern, ATVI Gelar Workshop dan Pelatihan Tentang Media Over IP

jpnn.com, JAKARTA - Akademi Televisi Indonesia (ATVI) menggelar workshop dan pelatihan mengenai Media Over IP dengan tema “Business Drivers-Why Move From SDI to IP” di kampus ATVI, kawasan Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (13/3/2024).

Direktur ATVI Dr. Melitina Tecoalu saat membuka acara workshop ini menjelaskan kegiatan ini dalam rangka mengenalkan alat broadcast modern ke mahasiswa dan umum.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mencermati perkembangan teknologi khususnya di bidang streaming media," ujar Melitina.

Pelatihan ini menghadirkan trainer dan praktisi dari Imagine Communication Singapore Ng Yean Tat.

Ng Yean Tat menyatakan di era streaming sekarang, kebutuhan industri media memang mengarah ke distribusi media via IP sehingga mengurangi kebutuhan akan banyak peralatan broadcast dan satelit yang mahal.

Kegiatan Workshop yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen ATVI ini juga diikuti oleh beberapa praktisi penyiaran dari berbagai industri media dan IT seperti dari Indosiar, TVRI dan Multipolar.

Para peserta dengan antusias menyimak penjelasan mengenai perangkat terkini di bidang streaming media.

Di era sekarang peralatan penyiaran semakin berkonvergensi dengan perangkat teknologi informasi seperti router dan encoder.