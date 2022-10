Rahmad Mas'ud Umumkan 4.483 Tenaga Non-ASN Masuk Pendataan, Cermati yang Bodong, Laporkan!

jpnn.com, BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud resmi mengumumkan pendataan non-aparatur sipil negara (non-ASN) pra-finalisasi.

Data tersebut berisi semua daftar honorer atau tenaga non-ASN by name by adress di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Wali Kota Rahmad Mas'ud melalui pengumuman nomor 810/1144/BKPSDM/2022 tertanggal 5 Oktober menyampaikan sejumlah hal.

Pertama, dia menyampaikan telah dilakukan proses inventarisasi data tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan dengan ketentuan kriteria:

a. Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga, dan Badan Layanan Umum/BLUD.

c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja

d. Telah bekerja paling singkat satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021.